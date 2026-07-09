На границе Казахстана открыли 59 постов полиции из-за вывоза ГСМ
У казахстанских пунктов пропуска заработали 59 полицейских постов. МВД и госорганы осматривают машины на границе из-за случаев незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет «Sputnik Казахстан».
С начала года было зафиксировано 255 случаев эксплуатации машин с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушителей наказали по ст. 590 КоАП Казахстана. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машины вернули владельцам.
7 июля «Ведомости» писали, что перебои с поставками топлива в России повлияли на соседние республики Центральной Азии. Несмотря на то что Казахстан входит в число самых крупных производителей нефти в мире (более 1,2 млн барр. в сутки, по данным американского Управления энергетической информации), страна все еще полагается на закупки российского бензина, дизеля, авиакеросина и сжиженного углеводородного газа для покрытия своих внутренних потребностей.
В частности, топливный кризис в России сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Всего Казахстан располагает тремя крупными НПЗ – Атырауским, Шымкентским и Павлодарским. Последний связан с российской трубопроводной сетью и традиционно перерабатывает преимущественно российскую нефть (около 4,5 млн из 5,5 млн т переработанной нефти) из близлежащих месторождений по схеме своп-поставок. Любые перебои с поставками сырья из РФ на какое-то время скажутся на производстве и поставках топлива в северные и центральные регионы центральноазиатской республики, сообщали в Exclusive.kz.