Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR64,685+0,12%CNY Бирж.00%IMOEX2 201,87-0,85%RTSI907,87-0,85%RGBI112,98+0,12%RGBITR754,12+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На границе Казахстана открыли 59 постов полиции из-за вывоза ГСМ

Ведомости

У казахстанских пунктов пропуска заработали 59 полицейских постов. МВД и госорганы осматривают машины на границе из-за случаев незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет «Sputnik Казахстан».

С начала года было зафиксировано 255 случаев эксплуатации машин с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушителей наказали по ст. 590 КоАП Казахстана. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машины вернули владельцам.

7 июля «Ведомости» писали, что перебои с поставками топлива в России повлияли на соседние республики Центральной Азии. Несмотря на то что Казахстан входит в число самых крупных производителей нефти в мире (более 1,2 млн барр. в сутки, по данным американского Управления энергетической информации), страна все еще полагается на закупки российского бензина, дизеля, авиакеросина и сжиженного углеводородного газа для покрытия своих внутренних потребностей.

В частности, топливный кризис в России сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Всего Казахстан располагает тремя крупными НПЗ – Атырауским, Шымкентским и Павлодарским. Последний связан с российской трубопроводной сетью и традиционно перерабатывает преимущественно российскую нефть (около 4,5 млн из 5,5 млн т переработанной нефти) из близлежащих месторождений по схеме своп-поставок. Любые перебои с поставками сырья из РФ на какое-то время скажутся на производстве и поставках топлива в северные и центральные регионы центральноазиатской республики, сообщали в Exclusive.kz.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её