На границе Казахстана открыли 59 постов полиции из-за вывоза ГСМ

В частности, топливный кризис в России сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Всего Казахстан располагает тремя крупными НПЗ – Атырауским, Шымкентским и Павлодарским. Последний связан с российской трубопроводной сетью и традиционно перерабатывает преимущественно российскую нефть (около 4,5 млн из 5,5 млн т переработанной нефти) из близлежащих месторождений по схеме своп-поставок. Любые перебои с поставками сырья из РФ на какое-то время скажутся на производстве и поставках топлива в северные и центральные регионы центральноазиатской республики, сообщали в Exclusive.kz.