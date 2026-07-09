Путин провел встречу с главой ТПП Катыриным

Среди прочего, Катырин также рассказал о развитии семейного предпринимательства. Проект, который начали несколько лет назад, сейчас активно расширяется. В 24 субъектах РФ уже приняты региональные законы о поддержке семейного бизнеса. Федеральный закон пока не согласован с Минэкономики, но в ТПП рассчитывают добиться и этого. В рамках проекта «Надежда бизнеса» более 800 детей из семейных компаний прошли обучение основам предпринимательства. Они выполняют задания, которые разрабатывают эксперты.