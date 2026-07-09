Путин провел встречу с главой ТПП Катыриным
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным в Кремле. В ходе встречи глава государства обратил внимание, что система ТПП объединяет 130 торгово-промышленных палат в регионах, то есть примерно 57 000 организаций, сообщается на сайте Кремля.
«Огромная организация», – отметил президент.
Катырин рассказал, что сейчас в системе работают филиалы в 350 точках России. В нее входят около 270 федеральных и порядка 800 региональных союзов и ассоциаций. Это экспертное сообщество, которое привлекает бизнес к оценке нормативных актов и законопроектов. Все силы направлены на поддержку спецоперации, подчеркнул глава ТПП.
«Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах участвуют и в формировании конвоев, которые туда отправляются от субъектов Федерации, самостоятельно со своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают, по какой-то конкретной технике, обмундированию, каким-то еще вещам», – отметил Катырин.
Среди прочего, Катырин также рассказал о развитии семейного предпринимательства. Проект, который начали несколько лет назад, сейчас активно расширяется. В 24 субъектах РФ уже приняты региональные законы о поддержке семейного бизнеса. Федеральный закон пока не согласован с Минэкономики, но в ТПП рассчитывают добиться и этого. В рамках проекта «Надежда бизнеса» более 800 детей из семейных компаний прошли обучение основам предпринимательства. Они выполняют задания, которые разрабатывают эксперты.
9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Катыриным, отметил, что ТПП выполняет важные функции для делового сообщества, конкретных фирм и компаний в самых разных секторах. «Выдает многие сертификационные документы, занимается законотворческой деятельностью», – подчеркнул он.