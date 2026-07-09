Путин подписал ряд поручений по поддержке русского языка

3 июля «Известиям» сообщили в Минобрнауки, что ведомство разрабатывает новый обязательный курс «Русский язык как государственный», который планируется включить в образовательные программы российских вузов с 2027/2028 учебного года. В министерстве уточнили, что работа над содержанием дисциплины продолжается. Отмечается, что учебно-методический комплекс будет направлен в университеты в 2027 г.