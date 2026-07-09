Путин подписал ряд поручений по поддержке русского языка
Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, советник президента Елена Ямпольская 9 июля проведет брифинг и подробно прокомментирует их и ответит на вопросы журналистов.
Песков также сообщил, что Путин проведет встречу с президентом торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным.
«Это очень важная организация, выполняющая очень важные функции – и для делового сообщества, и для организации делового сообщества, для конкретных фирм и компаний в самых разных секторах. Выдает многие сертификационные документы, занимается законотворческой деятельностью», – отметил представитель Кремля.
3 июля «Известиям» сообщили в Минобрнауки, что ведомство разрабатывает новый обязательный курс «Русский язык как государственный», который планируется включить в образовательные программы российских вузов с 2027/2028 учебного года. В министерстве уточнили, что работа над содержанием дисциплины продолжается. Отмечается, что учебно-методический комплекс будет направлен в университеты в 2027 г.
2 июня Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России выступил за пересмотр учебных программ по русскому языку для студентов педагогических вузов и колледжей. Российский лидер также предложил разделить филологические факультеты в высших учебных заведениях, отделив русский язык от литературы. Он призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка.