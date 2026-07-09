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Песков рассказал о мерах из-за планов США дать Киеву лицензию на Patriot

Ведомости

Руководство России делает все необходимое для безопасности страны, сообщил «Вестям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что власти знают, как быть после сообщений о планах США предоставить Украине лицензию на производство Patriot.

«Наше все соответствующие ведомства и Верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все что нужно», – сказал представитель Кремля.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Он анонсировал это решение в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Глава Белого дома также допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если такие меры потребуются.

5 июля Песков говорил, что конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада. Среди таких государств он назвал Германию, Францию, Норвегию и США. По словам пресс-секретаря российского лидера, страны помогают Украине «целиться через их спутники», а также «наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру».

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