Песков рассказал о мерах из-за планов США дать Киеву лицензию на Patriot

5 июля Песков говорил, что конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада. Среди таких государств он назвал Германию, Францию, Норвегию и США. По словам пресс-секретаря российского лидера, страны помогают Украине «целиться через их спутники», а также «наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру».