Пожар на Ильском НПЗ на Кубани потушили
Пожар на Ильском НПЗ на Кубани, который начался после атаки украинских беспилотников, потушен. Об этом сообщает оперштаб края.
Пожар ликвидировали более 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России.
О пожаре, возникшем из-за падения обломков беспилотника, оперштаб сообщил утром 10 июля. Обошлось без пострадавших.
В ростовском Азове при атаке БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, пожары ликвидируют, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.