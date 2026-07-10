Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,308+0,5%CHKZ13 250-2,93%KZOS54,3+6,68%IMOEX2 161,86-1,14%RTSI896,92-1,14%RGBI113,83+0,35%RGBITR759,87+0,37%
Главная / Политика /

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани потушили

Ведомости

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани, который начался после атаки украинских беспилотников, потушен. Об этом сообщает оперштаб края.

Пожар ликвидировали более 70 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России.

О пожаре, возникшем из-за падения обломков беспилотника, оперштаб сообщил утром 10 июля. Обошлось без пострадавших.

В ростовском Азове при атаке БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, пожары ликвидируют, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

Читайте также:Что известно об атаке беспилотников на южные регионы
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте