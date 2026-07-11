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Сигал: Путин – величайший лидер в мире

Ведомости

Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером. Об этом он заявил в интервью изданию Weltwoche.

«Я уже говорил об этом раньше. Я считаю, что президент Путин – величайший лидер. Это мое личное мнение, и я имею на него право», – сказал Сигал.

Он также считает, что президент Украины Владимир Зеленский «остался тем же, кем был, когда начинал», – актером. У президента США Дональда Трампа, по словам Сигала, есть свой стиль.

В мае Сигал стал членом попечительского совета Центра «Наследие». Он подтвердил готовность участвовать в проектах по сохранению культурного и духовного наследия России.

Сигал является специальным представителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям с 2018 г., российское гражданство он получил в 2016 г. В декабре 2025 г. Сигал заявил, что гордится быть русским.

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