Сигал: Путин – величайший лидер в мире
Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером. Об этом он заявил в интервью изданию Weltwoche.
«Я уже говорил об этом раньше. Я считаю, что президент Путин – величайший лидер. Это мое личное мнение, и я имею на него право», – сказал Сигал.
Он также считает, что президент Украины Владимир Зеленский «остался тем же, кем был, когда начинал», – актером. У президента США Дональда Трампа, по словам Сигала, есть свой стиль.
В мае Сигал стал членом попечительского совета Центра «Наследие». Он подтвердил готовность участвовать в проектах по сохранению культурного и духовного наследия России.
Сигал является специальным представителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям с 2018 г., российское гражданство он получил в 2016 г. В декабре 2025 г. Сигал заявил, что гордится быть русским.