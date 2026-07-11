ВС России установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области
Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ночь на 11 июля российские войска поразили высокоточным оружием стратегически важные цели на территории Украины. Целями стали предприятия ВПК в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области, используемые для поставок и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
В течение недели в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии проводили разминирование, а также поиск и ликвидацию отдельных боевиков ВСУ.
4 июля российские войска установили контроль над населенным пунктом Василевка в ДНР и над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. 3 июля военные РФ установили контроль в Константиновке.