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ВС России установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области

Ведомости

Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 11 июля российские войска поразили высокоточным оружием стратегически важные цели на территории Украины. Целями стали предприятия ВПК в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области, используемые для поставок и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

В течение недели в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии проводили разминирование, а также поиск и ликвидацию отдельных боевиков ВСУ.

4 июля российские войска установили контроль над населенным пунктом Василевка в ДНР и над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. 3 июля военные РФ установили контроль в Константиновке.

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