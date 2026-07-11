ВС России установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области

В ночь на 11 июля российские войска поразили высокоточным оружием стратегически важные цели на территории Украины. Целями стали предприятия ВПК в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области, используемые для поставок и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.