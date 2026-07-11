Fars: Иран не просил США о переговорах
Иран не просил США возобновить переговоры и не собирается вступать в них, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источник.
США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив в соответствии с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана.
Источник добавил, что любые предположения о начале переговоров до выполнения этих условий безосновательны.
В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив по 80-85 военных целей с каждой стороны. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено.
10 июля Трамп заявил, что Иран попросил США продолжить «переговоры». «Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие закончено», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.