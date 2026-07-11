Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%KAZT271-1,6%UTAR8,14-0,37%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,68+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Fars: Иран не просил США о переговорах

Ведомости

Иран не просил США возобновить переговоры и не собирается вступать в них, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источник.

США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив в соответствии с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана.

Источник добавил, что любые предположения о начале переговоров до выполнения этих условий безосновательны.

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив по 80-85 военных целей с каждой стороны. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено.

10 июля Трамп заявил, что Иран попросил США продолжить «переговоры». «Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие закончено», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте