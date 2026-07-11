Fars: Иран не просил США о переговорах

США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив в соответствии с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана.