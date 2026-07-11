Минобороны: российское вооружение пробивает любые системы ПВО Запада на Украине

Как пояснили в военном ведомстве, речь идет об ударах не только по Киеву, куда президент Украины Владимир Зеленский стянул почти все западные системы ПВО, но и по другим объектам. Удары наносятся с высокой эффективностью по портовым сооружениям и судам, доставляющим вооружение и технику для ВСУ. Поражение целей в Киеве и Одесской области подтвердило, что ВС РФ способны гарантированно уничтожать любые объекты в любой точке Украины, подчеркнули в Минобороны РФ.