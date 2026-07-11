Минобороны: российское вооружение пробивает любые системы ПВО Запада на Украине

Минобороны: российское вооружение пробивает любые системы ПВО Запада на УкраинеВС РФ наносят результативные удары по портам и судам
Оценка ударов ракетами по военным объектам Украины показывает их эффективность и способность пробивать любую систему противовоздушной или противоракетной обороны, переданную Киеву Западом. Об этом сообщает Минобороны.
Как пояснили в военном ведомстве, речь идет об ударах не только по Киеву, куда президент Украины Владимир Зеленский стянул почти все западные системы ПВО, но и по другим объектам. Удары наносятся с высокой эффективностью по портовым сооружениям и судам, доставляющим вооружение и технику для ВСУ. Поражение целей в Киеве и Одесской области подтвердило, что ВС РФ способны гарантированно уничтожать любые объекты в любой точке Украины, подчеркнули в Минобороны РФ.
В ночь на 11 июля российские военные ударили по стратегически значимым объектам на Украине. В Киеве поражены заводы «Аэродрон», где производились тяжелые дроны, и «Фанплит», где собирали и хранили БПЛА.
В Одесской области удары нанесены по трем портам – Черноморск, Южный и Измаил. В Черноморске уничтожены резервуары с топливом и инфраструктура для военных грузов. В порту Южный поражены склады с оружием и горючим. В Измаиле – склады ГСМ, насосные станции, места хранения техники и пункты управления.
6 июля Минобороны сообщало, что Россия не оставит без внимания наращивание поставок западных беспилотников и ракет для ВСУ. В ответ будет увеличено количество ответных ударов.
Агентство Reuters сообщало, что Киев запросил у Евросоюза 6,6 млрд евро для покрытия военных потребностей страны.