МИД: РФ сожалеет о молчании Сербии на антироссийские выпады Рады

Министр правительства Сербии Ненад Попович 9 июля сообщил, что в стране продолжит действовать безвизовый режим для граждан России. Он отметил, что россияне в первую половину 2026 г. стали лидерами по количеству туристических посещений республики. Попович подчеркнул, что в стране встречают граждан РФ с любовью, и попросил россиян чувствовать себя в Сербии как дома.