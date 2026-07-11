МИД: РФ сожалеет о молчании Сербии на антироссийские выпады Рады
МИД России выразил сожаление из-за отсутствия реакции со стороны сербских организаторов на антироссийские выпады председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в Белграде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
7–8 июля в столице Сербии прошла первая конференция председателей парламентов стран – кандидатов в ЕС. По словам Захаровой, приглашенный на мероприятие Стефанчук превратил площадку в «антироссийский бенефис», выставляя Украину жертвой и обвиняя Россию в «порабощении восточноевропейцев». Он сделал акцент на связи Москвы и Белграда, призвав сербов отказаться от позиции «младшего брата» по отношению к России.
Захарова выразила уверенность, что общественность Сербии хорошо осведомлена о том, кого именно сегодня представляет Киев, – тех, кто, по мнению Москвы, «уничтожает историю, культуру и жителей собственной страны по заказу европейских хозяев».
Министр правительства Сербии Ненад Попович 9 июля сообщил, что в стране продолжит действовать безвизовый режим для граждан России. Он отметил, что россияне в первую половину 2026 г. стали лидерами по количеству туристических посещений республики. Попович подчеркнул, что в стране встречают граждан РФ с любовью, и попросил россиян чувствовать себя в Сербии как дома.
Президент Сербии Александр Вучич 1 июня заявил, что въезд для граждан России в республику останется безвизовым. Тем самым Вучич попроверг слова главы комитета сербского парламента по делам диаспоры Драгана Станоевича. 1 июня Станоевич сообщил, что в Сербии обсуждается возможность отмены безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз.