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Прибалтика отвергла обвинения в открытии неба для украинских атак

Ведомости

Дипломаты Латвии, Эстонии и Литвы отвергли утверждения российской стороны о том, что страны якобы открыли свое воздушное пространство для атак по целям в России. Заявление опубликовано на сайте МИД Латвии.

Представитель российского МИДа говорил, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию.

В Прибалтике подчеркнули, что их страны не участвовали и не участвуют в каких-либо операциях против России с использованием своего воздушного пространства. Они напомнили о совместном заявлении своих министров иностранных дел от 10 апреля. Эстония, Латвия и Литва тогда также заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство для ударов дронами по России.

6 июля замглавы МИДа Михаил Галузин заявил, что участие Латвии в операциях на стороне Украины повлечет для нее определенные последствия. В конце июня литовский портал LRT сообщил, что разведка Литвы не имеет данных о подготовке Россией нападений.

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