Прибалтика отвергла обвинения в открытии неба для украинских атак

В Прибалтике подчеркнули, что их страны не участвовали и не участвуют в каких-либо операциях против России с использованием своего воздушного пространства. Они напомнили о совместном заявлении своих министров иностранных дел от 10 апреля. Эстония, Латвия и Литва тогда также заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство для ударов дронами по России.