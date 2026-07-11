Прибалтика отвергла обвинения в открытии неба для украинских атак
Дипломаты Латвии, Эстонии и Литвы отвергли утверждения российской стороны о том, что страны якобы открыли свое воздушное пространство для атак по целям в России. Заявление опубликовано на сайте МИД Латвии.
Представитель российского МИДа говорил, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию.
В Прибалтике подчеркнули, что их страны не участвовали и не участвуют в каких-либо операциях против России с использованием своего воздушного пространства. Они напомнили о совместном заявлении своих министров иностранных дел от 10 апреля. Эстония, Латвия и Литва тогда также заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство для ударов дронами по России.