Пушилин: дозачистка Константиновки продолжается
Отдельные группы ВСУ все еще могут находиться в Константиновке, зачистка города продолжается. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Дозачистка Константиновки продолжается. Еще возможно выявление каких-то одиночных боевиков или групп разрозненных, но дозачистка завершена будет, я думаю, в ближайшее время», – сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»)
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки группировкой «Южная». Город считается одним из ключевых опорных пунктов ВСУ в составе укрепрайона, куда также входят Славянск, Краматорск и Дружковка.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что Константиновка является «ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации».
11 июля группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В течение недели в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии проводили разминирование, а также поиск и ликвидацию отдельных боевиков ВСУ.