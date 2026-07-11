Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%KUZB0,026-0,38%UTAR8,14-0,37%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,69+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пушилин: дозачистка Константиновки продолжается

Ведомости

Отдельные группы ВСУ все еще могут находиться в Константиновке, зачистка города продолжается. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Дозачистка Константиновки продолжается. Еще возможно выявление каких-то одиночных боевиков или групп разрозненных, но дозачистка завершена будет, я думаю, в ближайшее время», – сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки группировкой «Южная». Город считается одним из ключевых опорных пунктов ВСУ в составе укрепрайона, куда также входят Славянск, Краматорск и Дружковка.

Пушилин учредил медаль за освобождение Константиновки

Политика / Армия и спецслужбы

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что Константиновка является «ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации».

11 июля группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В течение недели в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии проводили разминирование, а также поиск и ликвидацию отдельных боевиков ВСУ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь