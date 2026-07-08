Пушилин учредил медаль за освобождение Константиновки

«Высокой наградой будут удостоены те, кто с честью прошел через это горнило, кто под шквальным огнем прокладывал путь к победе, кто проявил исключительную доблесть в боях за освобождение города», – заявил Пушилин. Он добавил, что для ДНР Константиновка – город с великой историей, неразрывно связанной с судьбой России.