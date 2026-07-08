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Пушилин учредил медаль за освобождение Константиновки

Ведомости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об учреждении государственной награды – медали «За освобождение Константиновки». Об этом он сообщил в своем Teleregram-канале.

«Высокой наградой будут удостоены те, кто с честью прошел через это горнило, кто под шквальным огнем прокладывал путь к победе, кто проявил исключительную доблесть в боях за освобождение города», – заявил Пушилин. Он добавил, что для ДНР Константиновка – город с великой историей, неразрывно связанной с судьбой России.

Глава республики напомнил, что именно в Константиновке в 1937 г. было изготовлено рубиновое стекло для звезд Московского Кремля. По его словам, этот факт является доказательством того, что Донбасс всегда был неотъемлемой частью России.

Какие последствия будет иметь взятие Константиновки российской армией

Политика / Армия и спецслужбы

6 июля Пушилин сообщил, что российские военные дозачищают Константиновку от разрозненных групп ВСУ. Боевики превратили высотные здания города в опорные пункты. 3 июля президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Глава государства поручил сделать все необходимое для эвакуации мирных жителей.

В феврале Пушилин подписал закон о медали «За освобождение Красноармейска и Димитрова».

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