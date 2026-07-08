Пушилин учредил медаль за освобождение Константиновки
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об учреждении государственной награды – медали «За освобождение Константиновки». Об этом он сообщил в своем Teleregram-канале.
«Высокой наградой будут удостоены те, кто с честью прошел через это горнило, кто под шквальным огнем прокладывал путь к победе, кто проявил исключительную доблесть в боях за освобождение города», – заявил Пушилин. Он добавил, что для ДНР Константиновка – город с великой историей, неразрывно связанной с судьбой России.
Глава республики напомнил, что именно в Константиновке в 1937 г. было изготовлено рубиновое стекло для звезд Московского Кремля. По его словам, этот факт является доказательством того, что Донбасс всегда был неотъемлемой частью России.
6 июля Пушилин сообщил, что российские военные дозачищают Константиновку от разрозненных групп ВСУ. Боевики превратили высотные здания города в опорные пункты. 3 июля президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Глава государства поручил сделать все необходимое для эвакуации мирных жителей.
В феврале Пушилин подписал закон о медали «За освобождение Красноармейска и Димитрова».