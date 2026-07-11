Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких пунктов пропуска на ж/д
МИД Финляндии получил сообщение от российской стороны, в котором сказано о временной приостановке движения на нескольких пограничных переходах. Об этом сообщила Iltalehti.
Речь идет о пограничных переходах Вартиус - Лютя, Ниирала - Вяртсиля и Иматра - Светогорск, а также о пассажирских пограничных переходах в Выборге и Санкт-Петербурге.
При этом в министерстве Финляндии заявили, что решение окажет минимальное влияние. Железнодорожные грузоперевозки между Финляндией и Россией в основном осуществляются через пограничный переход Вайниккала, который не включен в решение российской стороны, отметила газета.
О решении правительства РФ стало известно 30 июня. Согласно документу, с 1 июля временно закрыты ряд железнодорожных пунктов пропуска через границу с Финляндией, Латвией и Эстонией.
7 июля Yle сообщало, что более 100 сотрудников таможенной службы Финляндии отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска после прекращения работы пограничных пунктов пропуска на российском направлении. Срок окончания неоплачиваемых отпусков пока не определен.
Финские власти начали постепенно закрывать границу осенью 2023 г. Решение власти страны объясняли потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.