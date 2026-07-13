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Алиев объявил Азербайджан средней державой

Ведомости

Азербайджан уже достиг статуса средней державы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По словам главы государства, на подобных международных площадках важно обсуждать критерии, по которым можно определить статус средней державы. Алиев считает, что критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны и ее способности отстаивать собственные национальные интересы.

Алиев также сообщил, что отношения Азербайджана и России нормализовались. Он добавил, что в Баку рады продолжению диалога.

Кризис в российско-азербайджанские отношениях произошел после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.

Россия и Азербайджан договорились завершить «кризис эмоций»

Политика / Международные отношения

Средней державой называют государство, которое оказывает влияние на международные отношения на уровне, превышающем влияние малой державы, но уступающем влиянию великой державы.

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