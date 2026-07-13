ЕС может создать новую миссию для Армении
Главы МИД стран ЕС могут согласовать создание новой партнерской европейской миссии для Армении. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Armenpress.
Миссия займется «противодействием гибридным угрозам и иностранному информационному манипулированию и вмешательству», с которыми, по версии ЕС, сталкивается Армения.
В апреле стало известно, что Совет ЕС учредил партнерскую миссию ЕС в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны. Миссия, как ожидается, окажет поддержку Еревану в противостоянии кибератакам и незаконным финансовым потокам.
4 мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества (ЕПС; формат создан в 2022 г.), в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Проведение саммита обострило отношения Москвы и Еревана.
После мероприятия Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбной продукции, цветов, фруктов и др. На фоне этого премьер-министр Армении Никол Пашинян посещал Россию в начале июля.