ЕС может создать новую миссию для Армении

В апреле стало известно, что Совет ЕС учредил партнерскую миссию ЕС в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны. Миссия, как ожидается, окажет поддержку Еревану в противостоянии кибератакам и незаконным финансовым потокам.