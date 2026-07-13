Великобритания расширила санкции против России

16 июня Великобритания ввела санкции против «Росгосстраха» и банков «Яндекса» и WB. Тогда же под ограничения попали 11 физлиц, а также ряд других кредитных организаций, включая коммерческий банк «Вятич», «Еврофинанс Моснарбанк» и «Банк развития». Также в список включили 27 судов, связанных, по мнению Лондона, с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) – «Меркурий», «Космос» и «Луч».