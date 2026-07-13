Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против РоссииСписок пополнили 10 россиян
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 10 позиций, следует из сообщения британского правительство. Санкционный список пополнили 10 граждан России.
Отдельно Лондон ввел санкции в отношении 14 человек, предположительно связанных с разведкой России. Рестрикции касаются вопросов кибербезопасности.
16 июня Великобритания ввела санкции против «Росгосстраха» и банков «Яндекса» и WB. Тогда же под ограничения попали 11 физлиц, а также ряд других кредитных организаций, включая коммерческий банк «Вятич», «Еврофинанс Моснарбанк» и «Банк развития». Также в список включили 27 судов, связанных, по мнению Лондона, с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) – «Меркурий», «Космос» и «Луч».
Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила 13 июля, что Брюссель пока не согласовал 21-й пакет антироссийских санкций. Она уточнила, что главы МИД стран ЕС намерены включить в черный список 250 человек.