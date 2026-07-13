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VK: санкции ЕС не повлияют на работу сервисов

Ведомости

Санкции Евросоюза (ЕС) не повлияют на работу VK и мессенджера Max, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

«Санкции ЕС не влияют на работу VK и Мax. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», – сказано в сообщении VK.

13 июня Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них компанию VK и юрлицо мессенджера Мах. В общей сложности под новые ограничения попали 11 физлиц и пять компаний.

В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что около 20 млн пользователей мессенджера «Макс» лишились доступа к нему после удаления из App Store.

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