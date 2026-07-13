VK: санкции ЕС не повлияют на работу сервисов

В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что около 20 млн пользователей мессенджера «Макс» лишились доступа к нему после удаления из App Store.