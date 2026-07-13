Путин: Россию, безусловно, ждет победа

По словам президента, Общероссийский народный фронт стал уникальной организацией, объединившей миллионы людей для помощи участникам спецоперации и их семьям, а также для работы в сфере здравоохранения и образования. Глава страны пояснил, что граждане добровольно перевели на нужды спецоперации почти 70 млрд руб.