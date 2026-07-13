Путин: Россию, безусловно, ждет победа
Президент Владимир Путин заявил, что Россию, «безусловно, ждет победа». Об этом глава государства сказал, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия».
По словам президента, Общероссийский народный фронт стал уникальной организацией, объединившей миллионы людей для помощи участникам спецоперации и их семьям, а также для работы в сфере здравоохранения и образования. Глава страны пояснил, что граждане добровольно перевели на нужды спецоперации почти 70 млрд руб.
«Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», – сказал Путин.
Президент в ходе выступления также заявил, что Россия продолжает развивать экономику, укреплять финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы. По его словам, страна последовательно работает по ключевым направлениям развития, а предприятия оборонно-промышленного комплекса добиваются новых результатов.