ВС России нанесли удар по двум сухогрузам в порту «Южный» под Одессой

Минобороны также сообщало, что ВС России в ночь на 13 июля повторно нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в городе Черноморск Одесской области. В военном ведомстве заявили, что целью ударов стали объекты, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.