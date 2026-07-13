ВС России нанесли удар по двум сухогрузам в порту «Южный» под Одессой
Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в порту «Южный» Одесской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Удары были нанесены по судам, которые использовались в интересах ВСУ. По данным Минобороны, атака была произведена с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны также сообщало, что ВС России в ночь на 13 июля повторно нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в городе Черноморск Одесской области. В военном ведомстве заявили, что целью ударов стали объекты, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
В ночь на 12 июля российские военные также ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Кроме того, удар нанесен по морским судам и парому, задействованным в доставке военных грузов в украинские порты.