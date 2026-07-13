Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,333+0,14%NKNC42,8-1,5%ARSA5,94+4,95%IMOEX2 160,05+0,67%RTSI888,02+0,72%RGBI112,7-0,56%RGBITR753,28-0,44%
Главная / Политика /

ВС России нанесли удар по двум сухогрузам в порту «Южный» под Одессой

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в порту «Южный» Одесской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Удары были нанесены по судам, которые использовались в интересах ВСУ. По данным Минобороны, атака была произведена с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны также сообщало, что ВС России в ночь на 13 июля повторно нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в городе Черноморск Одесской области. В военном ведомстве заявили, что целью ударов стали объекты, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

В ночь на 12 июля российские военные также ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Кроме того, удар нанесен по морским судам и парому, задействованным в доставке военных грузов в украинские порты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте