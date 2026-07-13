Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,333+0,14%NKNC42,8-1,5%CHKZ13 250-0,75%IMOEX2 160,05+0,67%RTSI888,02+0,72%RGBI112,7-0,56%RGBITR753,28-0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин рассказал о непростой ситуации с паводками в Дагестане

Ведомости

Ситуация с паводками в Дагестане остается непростой. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время общения с активистами Народного фронта «Все для Победы!».

Глава государства осмотрел выставку форума и пообщался с волонтерами движения. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Сергей Бильченко рассказал Путину о работе добровольцев в Дагестане после весенних паводков. По его словам, активисты на протяжении 35 дней помогали пострадавшим, эвакуировали жителей, откачивали воду и доставляли продукты питания.

«Там еще сейчас непростая ситуация», – подчеркнул Путин.

Путин поручил оказать соцподдержку потерявшим жилье в Дагестане и Чечне

Политика / Власть

В начале июля в горных районах Дагестана из-за обильных осадков вновь произошли подтопления, были размыты дороги и опоры мостов, а также зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Из зон подтопления в нескольких районах эвакуировали жителей.

28 июня правительство России сообщало о выделении Дагестану и Чечне 385 млн руб. для помощи пострадавшим от весеннего паводка. Ливневые дожди в марте – апреле 2026 г. привели к повреждению жилых домов, социальных объектов, коммунальной и инженерной инфраструктуры. В обоих регионах вводился режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её