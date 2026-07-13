Путин рассказал о непростой ситуации с паводками в Дагестане
Ситуация с паводками в Дагестане остается непростой. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время общения с активистами Народного фронта «Все для Победы!».
Глава государства осмотрел выставку форума и пообщался с волонтерами движения. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Сергей Бильченко рассказал Путину о работе добровольцев в Дагестане после весенних паводков. По его словам, активисты на протяжении 35 дней помогали пострадавшим, эвакуировали жителей, откачивали воду и доставляли продукты питания.
«Там еще сейчас непростая ситуация», – подчеркнул Путин.
В начале июля в горных районах Дагестана из-за обильных осадков вновь произошли подтопления, были размыты дороги и опоры мостов, а также зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Из зон подтопления в нескольких районах эвакуировали жителей.
28 июня правительство России сообщало о выделении Дагестану и Чечне 385 млн руб. для помощи пострадавшим от весеннего паводка. Ливневые дожди в марте – апреле 2026 г. привели к повреждению жилых домов, социальных объектов, коммунальной и инженерной инфраструктуры. В обоих регионах вводился режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.