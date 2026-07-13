Путин рассказал о непростой ситуации с паводками в Дагестане

Глава государства осмотрел выставку форума и пообщался с волонтерами движения. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Сергей Бильченко рассказал Путину о работе добровольцев в Дагестане после весенних паводков. По его словам, активисты на протяжении 35 дней помогали пострадавшим, эвакуировали жителей, откачивали воду и доставляли продукты питания.