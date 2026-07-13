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Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана

Ведомости

Вашингтон восстанавливает морскую блокаду Ирана, объявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Мы восстанавливаем иранскую блокаду. Она названа так потому, что она препятствует только иранским судам или клиентам Ирана входить в пролив или выходить из него. Все остальные страны смогут честно и свободно пользоваться проливом», – написал он.

До этого Трамп заявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль. Вашингтон запланировал «очень жесткие» удары по Ирану. Трамп сказал журналистам, что мирное соглашение было фактически достигнуто, но его нарушил Тегеран. 

13 июля Тегеран объявил, что не станет выполнять обязательства по меморандуму с США из-за новых ударов. В МИД республики заявили, что Иран не нарушал обязательства соглашения и прежде иранская сторона проявляла «скрупулезность и серьезность» на переговорах. В нарушении договоренностей Иран обвинил США.

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