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Путин пожелал Камболову успехов на выборах в Южной Осетии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым. В ходе беседы глава государства выразил надежду, что жители республики поддержат Камболова на предстоящих выборах. Об этом сообщили в Кремле.

Путин отметил, что кандидатуру Камболова рекомендовал бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев. По словам российского лидера, новый руководитель республики сможет использовать опыт своего предшественника, а также собственные знания, полученные во время работы в федеральных органах власти России, министерствах, ведомствах и научной сфере.

«Хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы, в свою очередь, оправдаете их доверие», – сказал Путин.

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Политика / Международные отношения

Камболов поблагодарил президента России за поддержку республики и подчеркнул особое значение отношений с Москвой.

«Хочу сказать, что август 2008 г., когда Российская Федерация защитила Южную Осетию, – мы этого никогда не забудем», – сказал он, отметив, что народ республики ориентирован на Россию.

23 июня бывший президент Южной Осетии Гаглоев принял предложение Путина стать его советником и сложил полномочия главы республики. В соответствии с конституцией временное исполнение обязанностей президента было возложено на председателя правительства Камболова.

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