Путин пожелал Камболову успехов на выборах в Южной Осетии
Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым. В ходе беседы глава государства выразил надежду, что жители республики поддержат Камболова на предстоящих выборах. Об этом сообщили в Кремле.
Путин отметил, что кандидатуру Камболова рекомендовал бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев. По словам российского лидера, новый руководитель республики сможет использовать опыт своего предшественника, а также собственные знания, полученные во время работы в федеральных органах власти России, министерствах, ведомствах и научной сфере.
«Хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы, в свою очередь, оправдаете их доверие», – сказал Путин.
Камболов поблагодарил президента России за поддержку республики и подчеркнул особое значение отношений с Москвой.
«Хочу сказать, что август 2008 г., когда Российская Федерация защитила Южную Осетию, – мы этого никогда не забудем», – сказал он, отметив, что народ республики ориентирован на Россию.
23 июня бывший президент Южной Осетии Гаглоев принял предложение Путина стать его советником и сложил полномочия главы республики. В соответствии с конституцией временное исполнение обязанностей президента было возложено на председателя правительства Камболова.