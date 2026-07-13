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Девять стран Европы и Украина создадут коалицию по противоракетной обороне

Ведомости

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании объявили о начале создания Антибаллистической коалиции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.

В документе говорится, что коалиция будет носить исключительно оборонительный характер и займется разработкой общеевропейских возможностей по защите от баллистических ракет. Страны-участницы намерены создать интегрированную архитектуру противоракетной обороны, которая дополнит уже существующие национальные и общеевропейские системы. В рамках инициативы планируется определить единые оперативные требования, сформировать совместные технические рабочие группы, выработать механизмы управления и дорожную карту создания первых элементов системы.

Участники инициативы заявили, что решение принято на фоне роста угрозы применения баллистических ракет и необходимости укрепления безопасности европейского континента. Авторы декларации подчеркнули, что новая коалиция создается «не против какого-либо народа, а исключительно для собственной защиты».

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Страны намерены совместно финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развивать сотрудничество оборонной промышленности, обмениваться технологиями и информацией. Учредители также заявили, что коалиция остается открытой для присоединения других государств, разделяющих ее цели и принципы.

7 июля генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс намерен организовать производство американских вооружений, включая танки Abrams, ракеты ATACMS и Stinger, на европейской территории. По словам генсека, США и ряд ведущих американских оборонных компаний – Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril – договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками отрасли.

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