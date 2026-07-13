Девять стран Европы и Украина создадут коалицию по противоракетной обороне

В документе говорится, что коалиция будет носить исключительно оборонительный характер и займется разработкой общеевропейских возможностей по защите от баллистических ракет. Страны-участницы намерены создать интегрированную архитектуру противоракетной обороны, которая дополнит уже существующие национальные и общеевропейские системы. В рамках инициативы планируется определить единые оперативные требования, сформировать совместные технические рабочие группы, выработать механизмы управления и дорожную карту создания первых элементов системы.