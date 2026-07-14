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КСИР сообщил об атаке на два танкера

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал два танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По информации КСИР, суда отключили навигацию, проигнорировали предупреждения Центра управления безопасностью Ормузского пролива и попытались пройти по заминированному фарватеру, в результате чего были поражены. В заявлении подчеркивается, что сотрудничество с «агрессором» и проход по опасному маршруту приведут лишь к ущербу и задержкам в открытии Ормузского пролива, а также созданию энергетического кризиса в мире.

14 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о завершении последней серии ударов по Ирану. В ходе пятичасовой операции войска США «успешно» нанесли удары по военным объектам, включая Бушер, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, «чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда», подчеркнули в CENTCOM.

The New York Times 13 июля писала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана и «оборонительных ударах» по объектам на территории республики.

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