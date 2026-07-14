КСИР сообщил об атаке на два танкера

По информации КСИР, суда отключили навигацию, проигнорировали предупреждения Центра управления безопасностью Ормузского пролива и попытались пройти по заминированному фарватеру, в результате чего были поражены. В заявлении подчеркивается, что сотрудничество с «агрессором» и проход по опасному маршруту приведут лишь к ущербу и задержкам в открытии Ормузского пролива, а также созданию энергетического кризиса в мире.