Bloomberg: Иран тайно переправлял танкеры через Ормузский пролив до блокады США

Очередная блокада Ормузского пролива была возобновлена США 13 июля. Президент США Дональд Трамп объявил, что для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через этот морской коридор. Он заявил, что проход через Ормузский пролив будет открыт для всех судов, за исключением принадлежащих Ирану и его союзникам.