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Bloomberg: Иран тайно переправлял танкеры через Ормузский пролив до блокады США

Ведомости

Тегеран тайно проводил нефтяные танкеры через Ормузский пролив до возобновления морской блокады США 13 июля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

За неделю в Оманский залив прошли шесть супертанкеров, находящихся под санкциями США, следует из материала. Они способны перевозить около 12 млн барр. нефти и проходить с отключенными транспондерами. 

«Эти суда и другие корабли, связанные с Ираном, совершили свои рейсы после того, как Вашингтон 7 июля отозвал временное разрешение Тегерану на продажу своей нефти», – говорится в тексте.

Очередная блокада Ормузского пролива была возобновлена США 13 июля. Президент США Дональд Трамп объявил, что для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через этот морской коридор. Он заявил, что проход через Ормузский пролив будет открыт для всех судов, за исключением принадлежащих Ирану и его союзникам.

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