События в Ормузском проливе увеличили профицит внешней торговли

Рост экспорта России за первые пять месяцев текущего года был обусловлен в основном вывозом металлов, энергоресурсов (за счет временного всплеска мировых цен на нефть) и продовольствия (из-за высокого урожая), говорит ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Увеличение же импорта за январь – май 2026 г. было более чем наполовину связано с наращиванием поставок машин и оборудования (в основном из Китая) и еще на четверть – химических веществ и продовольствия, отмечает он. Рост машиностроительного импорта объясняется низкой базой прошлого года, что было связано с резким спадом ввоза автомобилей и строительной техники из-за повышения утилизационного сбора, объясняет Гнидченко. В 2026 г. такой импорт стал постепенно восстанавливаться.