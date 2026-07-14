События в Ормузском проливе увеличили профицит внешней торговли

События в Ормузском проливе увеличили профицит внешней торговлиВ январе – мае экспорт вырос на 8,5%, импорт – на 8,1%
Экспорт товаров из России за пять месяцев 2026 г. вырос на 8,5% в годовом выражении – до $177,4 млрд. Это следует из статистики, опубликованной Федеральной таможенной службой (ФТС). Почти идентичную динамику показал импорт, рост которого составил 8,1% – до $118,3 млрд. Таким образом, положительное внешнеторговое сальдо России в январе – мае текущего года выросло до $59,1 млрд (+9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.).
Российский экспорт в стоимостном выражении сократился во всех регионах мира, кроме стран Азии – здесь рост составил 14,5% год к году (до $141,5 млрд). Поставки в Европу, Африку и США уменьшились на 8,4, 10 и 17% соответственно. Из этих трех регионов наиболее значительный объем российского экспорта сохраняет Европа ($23 млрд). Африканские страны закупили у России на $8,3 млрд, Америка – на $4,5 млрд.
При этом стоимостный объем импорта вырос почти по всем регионам по сравнению с данными за январь – май 2025 г., следует из статистики. Стоимость поставок из Азии составила $79,6 млрд (+8,8%), из Европы – $30,3 млрд (+8%), из Америки – $6,5 млрд (+4,3%). Одновременно Россия стала на 7,1% меньше импортировать из Африки ($1,9 млрд).
В разрезе динамики экспорта различных категорий товаров Россия значительнее всего нарастила поставки текстильных изделий и обуви – до $1,6 млрд (+27,8%), а также металлов и металлических изделий – до $33,2 млрд (+26%). Также вырос объем поставок продовольственных товаров и сельхозсырья – до $18,4 млрд (+20,3%) и продукции химической промышленности – до $14,1 млрд (+6%). При этом экспорт машин, оборудования и транспортных средств сократился на 8,5% до $9,8 млрд, древесины и бумажных изделий – на 6,4% до $4 млрд.
Одновременно объем импорта вырос почти по всем категориям, входящим в статистику ФТС. За январь – май объем поставок минеральной продукции (куда входят в том числе нефть и нефтепродукты) увеличился сразу на 40,5% с низкой базы 2025 г. ($2,2 млрд), машин, оборудования и транспортных средств – на 9,3% до $57,5 млрд, текстильных изделий и обуви – на 11,3% до $8 млрд.
Увеличение импорта бензина может уже отражаться в майской статистике, предполагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. С конца мая ряд регионов начали испытывать дефицит топлива.
На этом фоне правительство ввело полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а также планирует нарастить импорт топлива из других стран. Одним из основных экспортеров бензина в Россию в июле стала Белоруссия. Но возможно, также идет речь об импорте угля для нужд металлургии в отдельных регионах, а также руд и металлов, предполагает Суверов. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что основной вклад – это глинозем, который дорожал на фоне роста цен на алюминий.
За счет чего Россия наращивает внешнюю торговлю
На рост объемов экспорта повлияло существенное повышение цен на товары российского экспорта в связи с событиями в Ормузском проливе, отмечает замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. Он указывает и на вторичные последствия ближневосточного конфликта, такие как смягчение санкций в отношении поставок российских нефтепродуктов. При этом неоднородность цен на сырьевых рынках и «фактор скидок» провоцируют разницу в динамике роста разных категорий экспорта, отмечает эксперт.
Оживление экспорта может быть ситуационным – его основная часть связана с ростом цен на товары российского экспорта, в то время как физический объем поставок не вырос, обращает внимание главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.
Ключевой фактор наращивания импорта – это крепкий рубль, отмечает Сальников. Несмотря на то что он действует довольно давно, его влияние сдерживала жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), ограничивавшая потребление и инвестиции, поясняет он. При этом с начала 2026 г. номинальное смягчение ДКП «немного оживило» потребительский спрос, добавляет Сальников. С начала года курс доллара, по данным ЦБ, не поднимался выше 80 руб., за исключением 2,5 недели с середины марта до 4 апреля. В мае было зафиксировано самое низкое его значение в текущем году – 70,7 руб., следует из статистики регулятора.
Рост экспорта России за первые пять месяцев текущего года был обусловлен в основном вывозом металлов, энергоресурсов (за счет временного всплеска мировых цен на нефть) и продовольствия (из-за высокого урожая), говорит ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Увеличение же импорта за январь – май 2026 г. было более чем наполовину связано с наращиванием поставок машин и оборудования (в основном из Китая) и еще на четверть – химических веществ и продовольствия, отмечает он. Рост машиностроительного импорта объясняется низкой базой прошлого года, что было связано с резким спадом ввоза автомобилей и строительной техники из-за повышения утилизационного сбора, объясняет Гнидченко. В 2026 г. такой импорт стал постепенно восстанавливаться.
Рост импорта из Европы может быть связан с ввозом фармацевтической продукции, санкции на экспорт которой в Россию из ЕС не вводились, предполагает эксперт. Некоторое снижение импорта из Африки, скорее всего, обусловлено прочими ценовыми факторами: снижением цен на кофе и какао-бобы, а также на бокситы, ввозимые из Гвинеи, считает Гнидченко.
Для устойчивого восстановления импорта необходимы более низкие ставки по кредитам, так как тренд на его рост неустойчив, полагает Донец. По ее мнению, за первые пять месяцев проявился отложенный потребительский спрос, также поддержку импортным товарам оказало укрепление рубля. Эксперт ожидает, что июньские данные по импорту окажутся более «сильными», чем в мае.