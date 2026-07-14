Песков назвал абсурдом и репрессиями санкции ЕС против Max

13 июля ЕС включил в санкционные списки компанию VK и юрлицо мессенджера Мах. Всего под новые ограничения попали 11 физлиц и пять компаний. В VK «Ведомостям» прокомментировали, что европейские санкции не влияют на работу основной площадки и Мах. В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения. При этом сама VK отрицала наличие прямых санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что около 20 млн пользователей Max лишились доступа к нему после удаления из App Store.