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Песков назвал абсурдом и репрессиями санкции ЕС против Max

Ведомости

Санкции Евросоюза (ЕС) против российского национального мессенджера Max абсурдны и демонстрируют репрессивный характер таких решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не приемлет введение ограничительных мер.

«Я хочу напомнить, что Max – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю», – сказал Песков.

ЕС ввел санкции против VK и юрлица Мах

Политика / Международные отношения

Представитель Кремля обратил внимание, что европейцы проявляют свой «не демократичный, а скорее репрессивный подход». Песков выразил уверенность, что Max, несмотря на все санкции, продолжит свое «достаточно бурное и успешное развитие».

13 июля ЕС включил в санкционные списки компанию VK и юрлицо мессенджера Мах. Всего под новые ограничения попали 11 физлиц и пять компаний. В VK «Ведомостям» прокомментировали, что европейские санкции не влияют на работу основной площадки и Мах. В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения. При этом сама VK отрицала наличие прямых санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что около 20 млн пользователей Max лишились доступа к нему после удаления из App Store.

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