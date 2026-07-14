Песков: Россия научилась обходить санкции
Москва научилась обходить санкции и минимизировать их негативный эффект. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые рестрикции Великобритании и ЕС.
«Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь», – сказал он.
Обвинения в предполагаемых кибератаках, организованных РФ, в Кремле не приемлют, добавил Песков. По его словам, обвинения «всегда звучат голословно».
Накануне Евросоюз ввел санкции против VK и юрлица мессенджера Мах. Меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека. Это первый случай, когда под прямые санкции Евросоюза попала сама компания VK. Тогда же санкции расширил Лондон. В Великобритании заподозрили 14 человек в предполагаемой связи с российской разведкой.