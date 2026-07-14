Песков: Россия научилась обходить санкции

Накануне Евросоюз ввел санкции против VK и юрлица мессенджера Мах. Меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека. Это первый случай, когда под прямые санкции Евросоюза попала сама компания VK. Тогда же санкции расширил Лондон. В Великобритании заподозрили 14 человек в предполагаемой связи с российской разведкой.