Песков назвал ошибочным представление о России как о «младшем партнере» Китая

5 июля минобороны КНР сообщило, что военно-морские силы Китая и России проведут в июле совместные учения «Морское взаимодействие – 2026» в воздушном и морском пространстве у города Циндао. Как отметили в ведомстве, мероприятия запланированы в рамках ежегодного сотрудничества вооруженных сил Китая и России. Они направлены на совместное противодействие вызовам в сфере безопасности, а также на поддержание мира и стабильности в регионе.