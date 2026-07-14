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Песков назвал ошибочным представление о России как о «младшем партнере» Китая

Ведомости

Характеристика России как младшего партнера Китая не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что взаимодействие России и Китая «основано на принципе равенства», который предполагает учет интересов каждой из сторон.

13 июля The Wall Street Journal писала, что в отношениях между Россией и КНР существует дисбаланс и напряжение. Как отметило издание, «Си Цзиньпин когда-то восхищался Владимиром Путиным, теперь он его менеджер».

5 июля минобороны КНР сообщило, что военно-морские силы Китая и России проведут в июле совместные учения «Морское взаимодействие – 2026» в воздушном и морском пространстве у города Циндао. Как отметили в ведомстве, мероприятия запланированы в рамках ежегодного сотрудничества вооруженных сил Китая и России. Они направлены на совместное противодействие вызовам в сфере безопасности, а также на поддержание мира и стабильности в регионе.

4 июня на ПМЭФ-2026 Путин заявил, что РФ продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, назвав страны естественными союзниками. Президент отметил, что взаимодействие остается традиционным и не зависит от политической ситуации.

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