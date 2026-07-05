Россия и Китай проведут военно-морские учения в июле
Военно-морские силы Китая и России проведут в июле совместные учения «Морское взаимодействие – 2026» в воздушном и морском пространстве у города Циндао. Об этом сообщает минобороны КНР. После учений часть сил двух сторон отправится в акватории Тихого океана для организации совместного морского патрулирования.
Как отметили в ведомстве, мероприятия запланированы в рамках ежегодного сотрудничества вооруженных сил Китая и России. Они направлены на совместное противодействие вызовам в сфере безопасности, а также на поддержание мира и стабильности в регионе. Сроки учений и состав сил не раскрываются.
Военно-воздушные силы России и Китая в июне провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над Тихим океаном, в том числе над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана.
4 июня на ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, назвав страны естественными союзниками. Президент отметил, что взаимодействие остается традиционным и не зависит от политической ситуации.
В декабре 2025 г. Китай и Россия провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в акватории западной части Тихого океана и Восточно-Китайского моря.