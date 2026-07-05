Россия и Китай проведут военно-морские учения в июле

Как отметили в ведомстве, мероприятия запланированы в рамках ежегодного сотрудничества вооруженных сил Китая и России. Они направлены на совместное противодействие вызовам в сфере безопасности, а также на поддержание мира и стабильности в регионе. Сроки учений и состав сил не раскрываются.