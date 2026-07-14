Средства ПВО сбили 18 летевших на Москву украинских БПЛА с начала дня
Российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, направленных на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Собянин ранее сообщал об 11 дронах ВСУ, летевших на Москву. Таким образом, общее количество БПЛА с начала дня составляет 18.
Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов с аэропорта «Жуковский».
Ночью 14 июля средства ПВО ликвидировали 288 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. В том числе БПЛА уничтожили над Московским регионом.