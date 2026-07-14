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Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 18 летевших на Москву украинских БПЛА с начала дня

Ведомости

Российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, направленных на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Собянин ранее сообщал об 11 дронах ВСУ, летевших на Москву. Таким образом, общее количество БПЛА с начала дня составляет 18.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов с аэропорта «Жуковский».

Ночью 14 июля средства ПВО ликвидировали 288 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. В том числе БПЛА уничтожили над Московским регионом.

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