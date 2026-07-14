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Глава Башкирии назвал атаку ВСУ на НПЗ в Салавате самой массированной

Ведомости

Утренняя атака украинских беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс стала самой массированной за все время. Об этом по итогам заседания оперативного штаба заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, на территорию предприятия прорвались 32 дрона ВСУ.

«Мы отфиксировали уничтожение 18 из 32. Все остальные были либо подавлены, или потеряли ориентацию, и сейчас мы их ищем по всей территории, в том числе в Стерлитамакском районе», – сказал Хабиров.

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Глава республики отметил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. На территории предприятия возникло несколько очагов возгорания, практически все они уже ликвидированы. Основные производственные объекты не получили повреждений, однако пострадали отдельные эстакады, по которым подаются ресурсы и проходят электрические кабели. По словам Хабирова, восстановительные работы будут вестись круглосуточно, а предприятие сможет вернуться к прежним объемам производства в течение нескольких дней. Кроме того, глава Башкирии заявил, что власти продолжат усиливать защиту объектов критической инфраструктуры региона.

До этого Минобороны России сообщало, что с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами России, а также акваториями двух морей.

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