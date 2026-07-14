Глава Башкирии назвал атаку ВСУ на НПЗ в Салавате самой массированной

Глава республики отметил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. На территории предприятия возникло несколько очагов возгорания, практически все они уже ликвидированы. Основные производственные объекты не получили повреждений, однако пострадали отдельные эстакады, по которым подаются ресурсы и проходят электрические кабели. По словам Хабирова, восстановительные работы будут вестись круглосуточно, а предприятие сможет вернуться к прежним объемам производства в течение нескольких дней. Кроме того, глава Башкирии заявил, что власти продолжат усиливать защиту объектов критической инфраструктуры региона.