Европейские ученые посчитали, что численность населения ЕС достигла пика
Население Европейского союза (ЕС) составляет 450,6 млн человек, что является максимумом за все время. Затем число начнет сокращаться, говорится в докладе, подготовленном Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии.
«Население Европы, как ожидается, сократится и станет старше, что создаст проблемы для рынка труда, здравоохранения и государственных финансов. Однако более долгая и здоровая жизнь также открывает возможности», – отмечается в исследовании.
К 2050 г. ожидается, что население сократится до 445 млн, а каждый третий житель будет старше 65 лет из-за снижения рождаемости. В 2100 г. численность упадет до 398,8 млн, что соответствует уровню 1970-х гг. Средняя продолжительность жизни при этом может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. Ребенок, родившийся в ЕС в 2023 г., может рассчитывать прожить жизнь без серьезных заболеваний до 75,3 г.
В докладе отмечается, что ЕС переживает масштабные демографические изменения, которые трансформируют его рынок труда. Сейчас без работы остаются 20% трудоспособного населения, а 8 млн молодых людей не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. В то же время занятость среди людей в возрасте 55–64 лет растет по сравнению с несколькими десятилетиями ранее.
Переход к обществу долголетия также увеличивает спрос на медицинские услуги. Ожидается, что к 2070 г. число людей, нуждающихся в поддержке, вырастет с 36 до 48 млн. Кроме того, доля людей старше 80 лет удвоится. Хотя это создает финансовые трудности, заявили исследователи, это также стимулирует развитие в медицинской сфере и создание более эффективных систем ухода.
В апреле в журнале Environmental Research Letters (ERL) была опубликована статья, в которой говорилось, что численность населения планеты превысила уровень, который Земля способна поддерживать без ущерба для ресурсов. По расчетам ученых, оптимальный уровень составляет около 2,5 млрд человек, тогда как фактическое население превышает 8 млрд.
В ходе экспертных диалогов в национальном центре «Россия» 30 января замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик численности населения планеты будет пройден в 2046 г. или даже чуть раньше. По его словам, человеческая цивилизация вошла в период жесткой депопуляции.