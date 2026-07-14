Европейские ученые посчитали, что численность населения ЕС достигла пика

К 2050 г. ожидается, что население сократится до 445 млн, а каждый третий житель будет старше 65 лет из-за снижения рождаемости. В 2100 г. численность упадет до 398,8 млн, что соответствует уровню 1970-х гг. Средняя продолжительность жизни при этом может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. Ребенок, родившийся в ЕС в 2023 г., может рассчитывать прожить жизнь без серьезных заболеваний до 75,3 г.