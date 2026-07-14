Еврокомиссия предложила ввести возрастные ограничения для всех цифровых сервисов

По его словам, инициатива получила название «соцсети+» и предполагает создание единой системы возрастных ограничений для различных онлайн-платформ. Представитель Еврокомиссии отметил, что сначала необходимо разработать общую систему регулирования, после чего определить требования для каждого вида цифровых сервисов. «Нужно разработать общую систему, а затем принять решения по каждому сервису», – сказал он.