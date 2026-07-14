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Еврокомиссия предложила ввести возрастные ограничения для всех цифровых сервисов

Ведомости

Еврокомиссия предложила распространить возрастные ограничения на все цифровые сервисы, включая мессенджеры, чат-боты, ИИ-помощников, видеоигры, видеохостинги и маркетплейсы. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Том Ренье, передает ТАСС.

По его словам, инициатива получила название «соцсети+» и предполагает создание единой системы возрастных ограничений для различных онлайн-платформ. Представитель Еврокомиссии отметил, что сначала необходимо разработать общую систему регулирования, после чего определить требования для каждого вида цифровых сервисов. «Нужно разработать общую систему, а затем принять решения по каждому сервису», – сказал он.

Ренье также раскритиковал действующую систему контроля возраста пользователей. По его словам, сегодня «семилетние дети посещают сервисы для взрослых, а 12-летние создают аккаунты в социальных сетях», что, по мнению Еврокомиссии, свидетельствует о необходимости пересмотра существующих правил.

В начале июля Euractiv писал, что Еврокомиссия намерена представить инициативу по введению единых возрастных ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними в странах Евросоюза. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может объявить 16 сентября в ходе ежегодного обращения о положении дел в ЕС.

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