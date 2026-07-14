Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва у побережья Омана
Химический танкер Stolt Magnesium загорелся у побережья Омана после взрыва «неопознанного внешнего устройства». Об этом сообщили Reuters в компании – операторе судна Stolt Tankers.
По данным компании, инцидент произошел в Аравийском море в 00:40 по местному времени (22:40 13 июля по мск). После взрыва в машинном отделении судна начался пожар. В Stolt Tankers сообщили, что все члены экипажа находятся в безопасности, никто не пострадал, а моряки приступили к тушению возгорания.
Агентство отмечает, что британская служба United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ранее сообщила об инциденте в 40 морских милях к северо-востоку от оманского города Калхат. По данным системы отслеживания судов LSEG, именно в этом районе в момент происшествия находился танкер Stolt Magnesium.
Reuters также сообщает, что произошел еще один морской инцидент в регионе. Два нефтяных супертанкера ОАЭ – Mombasa B и Al Bahyah – были поражены, как утверждается, иранскими крылатыми ракетами при прохождении Ормузского пролива. В результате суда получили значительные повреждения, погиб один член экипажа.
14 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что нестабильность в Персидском заливе и Ормузском проливе стала результатом действий США и Израиля.
13 июля президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США выступают «хранителями Ормузского пролива». По его словам, для обеспечения «справедливости» со всех перевозимых через пролив грузов будет взиматься пошлина. Он также рассказал, что через акваторию смогут проходить все суда, кроме тех, что принадлежат Ирану и его союзникам.