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Главная / Политика /

Мантуров: Россия обсудит с представителями NASA будущее МКС

Ведомости

Темой диалога России и NASA станет в том числе дальнейшее существование Международной космической станции (МКС), сообщил «Вестям» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования, и до какого года как мы это планируем. Мы хотели сверить часы с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией», – сказал он.

13 июля директор NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур, откуда международный экипаж 14 июля отправится на МКС. Айзекман вместе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым проводят участников предстоящей экспедиции.

2 июля стало известно, что NASA с 2006 по 2024 г. направило свыше $3,6 млрд на приобретение мест в российских пилотируемых кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС. За указанный период NASA приобрело у «Роскосмоса» 68 мест. После 2017 г., когда должны были быть запущены регулярные коммерческие пилотируемые полеты американских компаний, агентство дополнительно законтрактовало 12 мест примерно на $1 млрд.

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