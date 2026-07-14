Мантуров: Россия обсудит с представителями NASA будущее МКС

«Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования, и до какого года как мы это планируем. Мы хотели сверить часы с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией», – сказал он.