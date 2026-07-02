NASA потратило более $3,6 млрд на покупку мест в российских «Союзах»

5 июня NASA сообщило, что экипажу МКС приказано укрыться в кораблях из-за возобновления утечки воздуха в российском сегменте. Официальный представитель агентства Бетани Стивенс заявила, что NASA предписало экипажу миссии SpaceX Crew-12 и астронавту NASA Крису Уильямсу занять безопасную позицию в космическом корабле Dragon на время проведения ремонта. Утечка происходит в переходном тоннеле служебного модуля «Звезда» (ПрК). Российские космонавты пытаются устранить проблему, а в случае неудачи может быть принято решение о частичной или полной эвакуации станции.