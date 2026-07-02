NASA потратило более $3,6 млрд на покупку мест в российских «Союзах»
NASA с 2006 по 2024 г. направило свыше $3,6 млрд на приобретение мест в российских пилотируемых кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в докладе генерального инспектора американского космического агентства.
Согласно отчету, за указанный период NASA приобрело у «Роскосмоса» 68 мест на кораблях «Союз». Отмечается, что после 2017 г., когда должны были быть запущены регулярные коммерческие пилотируемые полеты американских компаний, агентство дополнительно законтрактовало 12 мест примерно на $1 млрд. Средняя стоимость одного места составила около $79,7 млн.
В отчете поясняется, что в первые годы эксплуатации станции NASA использовало для доставки экипажей космические корабли Space Shuttle. После завершения программы шаттлов в 2011 г. американское агентство полностью перешло на использование российских «Союзов», которые на протяжении нескольких лет оставались единственным средством доставки астронавтов на орбиту и обратно.
5 июня NASA сообщило, что экипажу МКС приказано укрыться в кораблях из-за возобновления утечки воздуха в российском сегменте. Официальный представитель агентства Бетани Стивенс заявила, что NASA предписало экипажу миссии SpaceX Crew-12 и астронавту NASA Крису Уильямсу занять безопасную позицию в космическом корабле Dragon на время проведения ремонта. Утечка происходит в переходном тоннеле служебного модуля «Звезда» (ПрК). Российские космонавты пытаются устранить проблему, а в случае неудачи может быть принято решение о частичной или полной эвакуации станции.
28 мая космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили шестичасовой выход в открытый космос, установив научную аппаратуру на модуле «Звезда» и демонтировав оборудование с модуля «Поиск». 29 мая иностранные партнеры по МКС приняли решение продлить эксплуатацию станции до 2030 г., хотя Россия ранее анонсировала использование своего сегмента только до 2028 г. в пользу создания собственной орбитальной станции.