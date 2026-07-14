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Украина получит лицензию на производство ракет SCALP, Aster 30 и бомб AASM

Ведомости

Украина получит новые лицензии на производство ракет SCALP, бомб AASM, и ракет для ЗРК Aster 30. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите «коалиции желающих» в Париже.

Как заявил украинский лидер, Франция в текущем году поставит Украине два комплекса SAMP/T, а совместно с Италией ускорит поставки ракет Aster 30, которые, как ожидается, будут завершены к октябрю. Зеленский также сообщил, что Украина станет первой страной, которая получит новые франко-итальянские системы SAMP/T NG, назвав их «эффективными антибаллистическими системами».

Президент Украины также заявил о планах приобрести первые 16 истребителей Rafale. По его словам, в этом году должно начаться обучение украинских пилотов и технических специалистов во Франции для последующей эксплуатации этих самолетов.

8 июля стало известно, что страны НАТО намерены предоставить Украине военную помощь и вооружение на сумму около 70 млрд евро в 2026 г. Согласно заявлению участников саммита, выделяемые средства будут направлены на поставки военной техники, подготовку украинских военнослужащих и другие формы поддержки. Кроме того, страны альянса подтвердили намерение сохранить объем помощи Киеву на сопоставимом уровне и в 2027 г.

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет участвовать в «коалиции желающих», выступающей за продолжение финансовой и военной помощи Украине. По словам главы правительства, урегулирование конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта и ведут к эскалации, а любые грузы с вооружением являются для России законной военной целью. 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву.

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