Reuters: судовладельцы выступили против пошлин США в Ормузском проливе
Крупные судоходные компании и отраслевые объединения раскритиковали инициативу президента США Дональда Трампа о введении сбора за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.
В немецкой контейнерной компании Hapag-Lloyd, пятом по величине перевозчике в мире, назвали предложение Трампа «принципиально неверным». По их данным, взимание сборов может быть оправдано в Панамском и Суэцком каналах, однако не применимо к Ормузскому проливу, через который до начала военных действий проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа.
При этом в Hapag-Lloyd подчеркнули, что новая эскалация между США и Ираном пока не оказала непосредственного влияния на работу их судов, но компания уже скорректировала маршруты, чтобы ее корабли не проходили через Ормузский пролив.
Против инициативы также выступила Немецкая ассоциация судовладельцев (VDR). Ее глава Мартин Крегер заявил, что подобные меры противоречат международному праву и подрывают принцип свободы судоходства.
13 июля Трамп объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и возобновляют морскую блокаду иранских портов. По его словам, для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив. Также Трамп заявил, что проход сохранится для всех судов, кроме принадлежащих Ирану и его союзникам.
В тот же день Международная морская организация ООН (IMO) также выступила против введения платы за проход через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что ожидают дополнительных разъяснений по поводу инициативы Вашингтона.