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Reuters: судовладельцы выступили против пошлин США в Ормузском проливе

Ведомости

Крупные судоходные компании и отраслевые объединения раскритиковали инициативу президента США Дональда Трампа о введении сбора за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

В немецкой контейнерной компании Hapag-Lloyd, пятом по величине перевозчике в мире, назвали предложение Трампа «принципиально неверным». По их данным, взимание сборов может быть оправдано в Панамском и Суэцком каналах, однако не применимо к Ормузскому проливу, через который до начала военных действий проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа.

При этом в Hapag-Lloyd подчеркнули, что новая эскалация между США и Ираном пока не оказала непосредственного влияния на работу их судов, но компания уже скорректировала маршруты, чтобы ее корабли не проходили через Ормузский пролив.

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Политика / Международные новости

Против инициативы также выступила Немецкая ассоциация судовладельцев (VDR). Ее глава Мартин Крегер заявил, что подобные меры противоречат международному праву и подрывают принцип свободы судоходства.

13 июля Трамп объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и возобновляют морскую блокаду иранских портов. По его словам, для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив. Также Трамп заявил, что проход сохранится для всех судов, кроме принадлежащих Ирану и его союзникам.

В тот же день Международная морская организация ООН (IMO) также выступила против введения платы за проход через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что ожидают дополнительных разъяснений по поводу инициативы Вашингтона.

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