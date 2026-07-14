Reuters: судовладельцы выступили против пошлин США в Ормузском проливе

13 июля Трамп объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и возобновляют морскую блокаду иранских портов. По его словам, для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив. Также Трамп заявил, что проход сохранится для всех судов, кроме принадлежащих Ирану и его союзникам.