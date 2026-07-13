Международная морская организация выступила против платы за проход через Ормуз
Международная морская организация ООН (IMO) выступила против введения платы за проход судов через Ормузский пролив после заявления президента США Дональда Трампа о намерении взимать сбор в 20% от стоимости всех перевозимых через него грузов. Об этом сообщает Reuters.
В IMO заявили, что ожидают дополнительных разъяснений по поводу инициативы Вашингтона.
«Нет никаких правовых оснований для введения обязательных сборов просто за транзит через пролив», – заявил представитель организации.
13 июля, Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут под контроль Ормузский пролив и возобновляют морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон выступает «хранителем Ормузского пролива», а для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через этот морской коридор. Американский лидер также заявил, что проход через Ормузский пролив будет открыт для всех судов, за исключением принадлежащих Ирану и его союзникам.
13 июля Тегеран сообщил, что не намерен выполнять обязательства по меморандуму с США после новых ударов. В иранском МИД заявили, что они соблюдали достигнутые договоренности, а ответственность за их срыв возложили на Вашингтон.