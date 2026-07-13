Международная морская организация выступила против платы за проход через Ормуз

13 июля, Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут под контроль Ормузский пролив и возобновляют морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон выступает «хранителем Ормузского пролива», а для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через этот морской коридор. Американский лидер также заявил, что проход через Ормузский пролив будет открыт для всех судов, за исключением принадлежащих Ирану и его союзникам.