Германия не примет участия в первых учениях «коалиции желающих»

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София не будет участвовать в «коалиции желающих», выступающей за продолжение финансовой и военной помощи Украине. Он считает, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем.