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Германия не примет участия в первых учениях «коалиции желающих»

Ведомости

ФРГ не станет принимать участия в первых военных учениях «коалиции желающих», пишет агентство DPA со ссылкой на источники. Они должны пройти у границ Украины.

Предполагается, что это будут «небольшие командно-штабные учения» в Польше.

Первые учения коалиции объявил премьер-министр Польши Дональд Туск накануне. Основными участниками станут подразделения Франции и Великобритании. 13 июля в Париже прошла встреча в рамках саммита представителей стран – участниц «коалиции желающих». На встрече страны – участницы неофициального объединения должны были обсудить планы по использованию своего промышленного потенциала в рамках помощи Киеву.

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София не будет участвовать в «коалиции желающих», выступающей за продолжение финансовой и военной помощи Украине. Он считает, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем.

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