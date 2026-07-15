«Единая Россия» поддержала проекты комплексной реабилитации бойцов спецоперации
«Единая Россия» поддерживает проекты по реабилитации ветеранов спецоперации, в том числе депутаты проводят прием бойцов и их семей в каждом регионе. Об этом заявил член высшего совета «Единой России», герой России Владислав Головин, сообщила партия.
«После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь», – сказал он.
Так ветеран прокомментировал приказ Минздрава РФ, в котором установлены точные сроки приема психологов для участников спецоперации и их семей. По его словам, это правильное и «давно назревшее» решение.
15 июля фонд «Защитники Отечества» обсудил меры по улучшению социального сопровождения ветеранов спецоперации и их семей. Участники семинара в том числе познакомились с технологиями протезирования, средствами адаптации и методиками спортивной реабилитации для ветеранов. Организация подчеркнула, что защитники уже получили свыше 7000 технических средств реабилитации, например спортивные протезы и автомобили с ручным управлением.
В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором список категорий ветеранов боевых действий, получающих поддержку фонда «Защитники Отечества», был расширен двумя категориями граждан. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения и инвалидность в ходе спецоперации, но принявшие решение продолжить службу в ВС РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи на территориях российских регионов, прилегающих к зоне проведения спецоперации, и получившие инвалидность.