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Главная / Политика /

МИД РФ: из-за действий НАТО повышается риск негативных инцидентов в Арктике

Ведомости

Действия Североатлантического альянса в Арктике повышают вероятность возникновения непреднамеренных инцидентов с серьезными последствиями для региона. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, активность НАТО меняет ситуацию в Арктике и усиливает напряженность. Она отметила, что регион «стараниями НАТО последовательно и стремительно превращается в зону противостояния с Россией». Арктика сегодня «является не просто яблоком экономического раздора, а, к сожалению, зоной и сферой милитаризации», заключила дипломат.

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В феврале телеканал RTBF со ссылкой на пресс-секретаря верховного командования НАТО в Европе Мартина О’Доннелла сообщал, что силы НАТО начали планирование операции «Арктический страж» возле Гренландии. С 9 по 19 марта на севере Норвегии прошли крупнейшие в этом году военные учения Cold Response 2026, в которых участвовало около 30 000 военнослужащих из 14 стран НАТО.

8 июля страны НАТО по итогам саммита альянса приняли декларацию, согласно которой они намерены предоставить Украине военную помощь и вооружение на сумму около 70 млрд евро в 2026 г. Выделяемые средства будут направлены на поставки техники, подготовку украинских военнослужащих и другие формы поддержки. Страны альянса также подтвердили намерение сохранить объем помощи Киеву на сопоставимом уровне и в 2027 г.

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