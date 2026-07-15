МИД РФ: из-за действий НАТО повышается риск негативных инцидентов в Арктике

8 июля страны НАТО по итогам саммита альянса приняли декларацию, согласно которой они намерены предоставить Украине военную помощь и вооружение на сумму около 70 млрд евро в 2026 г. Выделяемые средства будут направлены на поставки техники, подготовку украинских военнослужащих и другие формы поддержки. Страны альянса также подтвердили намерение сохранить объем помощи Киеву на сопоставимом уровне и в 2027 г.