Минфин США ввел санкции против двух россиян

Законопроект предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих, а также связанных с представителями правительства РФ. В проекте содержится также запрет на листинг и торговлю российскими активами на американских фондовых рынках, на вклады в госдолг России и др.