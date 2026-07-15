Минфин США ввел санкции против двух россиян
Минфин США объявил о введении санкций в отношении двух граждан РФ и одной российской компании якобы из-за борьбы с терроризмом. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
В санкционный список были включены россияне Вадим Дружбин и Мария Селина, а также зарегистрированная в Москве компания ООО «Авратек».
Кроме того, под санкции попали иранец Бехруз Намази, гражданка Италии Дуния Эттаиб, а также иранская компания Nika Jet Company и нигерийская Vanguard Tactical Supply Limited. В отношении всех фигурантов указано, что они подпадают под действие вторичных санкций.
14 июля CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении Москвы. Это произошло вскоре после смерти ключевого автора инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Законопроект предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих, а также связанных с представителями правительства РФ. В проекте содержится также запрет на листинг и торговлю российскими активами на американских фондовых рынках, на вклады в госдолг России и др.
15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона фиксирует и анализирует заявления Трампа о готовности ввести новые санкции против Москвы.