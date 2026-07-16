Мэр Якутска Григорьев подал заявление о досрочной отставке
Мэр Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении городской думы в мессенджере Max.
Заявление поступило 16 июля на имя председателя Якутской гордумы Альберта Семенова. Семенов подписал распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии гордумы по вопросу избрания главы города. В сессии запланировано участие руководства Республики Саха (Якутия).
Ранее глава республики внес в Якутскую гордуму кандидатуры для избрания на должность главы Якутска. Ими стали Дмитрий Садовников и Владислав Созонов. В ближайшее время кандидатуры рассмотрят на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту, которая подготовит заключение для депутатского корпуса. Каждый депутат сможет проголосовать только за одного из кандидатов. Срок полномочий главы Якутска составляет пять лет.
Григорьев родился в селе Дирин Чурапчинского района Якутской АССР в 1985 г. Является выпускником Московского государственного технического университета имени Баумана, Московского государственного юридического университета имени Кутафина, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Возглавил Якутск со 2 апреля 2021 г. До этого занимал должность первого замглавы Якутска по развитию территорий.