Мэр Якутска Григорьев подал заявление о досрочной отставке

Ранее глава республики внес в Якутскую гордуму кандидатуры для избрания на должность главы Якутска. Ими стали Дмитрий Садовников и Владислав Созонов. В ближайшее время кандидатуры рассмотрят на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту, которая подготовит заключение для депутатского корпуса. Каждый депутат сможет проголосовать только за одного из кандидатов. Срок полномочий главы Якутска составляет пять лет.