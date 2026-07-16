Рада не назначила министра обороны Украины

По его словам, заседание фракции «Слуги народа», на котором должны были обсудить кандидатуру нового министра обороны, фактически не состоялось. Депутаты, как утверждает Железняк, лишь сообщили, что на должность главы минобороны не рассматривается глава МВД Игорь Клименко. При этом имя возможного кандидата он не назвал.