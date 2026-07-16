Рада не назначила министра обороны Украины
Верховная рада Украины не выбрала кандидатуру нового министра обороны, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По его словам, заседание фракции «Слуги народа», на котором должны были обсудить кандидатуру нового министра обороны, фактически не состоялось. Депутаты, как утверждает Железняк, лишь сообщили, что на должность главы минобороны не рассматривается глава МВД Игорь Клименко. При этом имя возможного кандидата он не назвал.
«Вот такая ситуация: министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы СБУ нет, главы Службы внешней разведки нет», – заявил он.
Также Железняк сообщил, что Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра обороны, после формирования нового правительства полностью освобожден от исполнения обязанностей.
Следующее заседание Рады состоится 18 августа, отметил он.
16 июля Верховная рада Украины утвердила назначение 16 министров нового кабмина. За новый состав кабинета министров проголосовали 264 депутата, против высказались 15 парламентариев, 19 воздержались, еще 20 не приняли участия в голосовании.
14 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства. Соответствующее решение поддержали 258 депутатов.
15 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. После назначения Корецкий внес на утверждение парламента список из 16 министров. Кандидатуры руководителей минобороны и МИДа в него не вошли, поскольку их, согласно законодательству, предлагает президент Владимир Зеленский.