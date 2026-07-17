Axios: Трампа возмутила критика Нетаньяху из-за возможной продажи F-35 Турции
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публичную критику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с возможной передачей Турции американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
Недовольство Трампа вызвало интервью Нетаньяху телеканалу Fox News, которое премьер-министр Израиля дал в начале июля. В нем глава израильского правительства выступил против потенциальной продажи Анкаре F-35, заявив, что такой шаг способен изменить военный баланс в регионе.
Как утверждают источники Axios, реакция американского президента оказалась крайне эмоциональной. Один из чиновников Белого дома сообщил, что Трамп был «взбешен» этим интервью. По словам другого собеседника издания, глава Белого дома посчитал, что Нетаньяху «не имеет права» высказываться по этому вопросу.
7 июля американский лидер заявил по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Вашингтон отменит санкции, введенные против Анкары после покупки зенитных ракетных комплексов С-400, приобретенных у России. Агентство Reuters сообщало, что администрация США рассматривает возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35, из которой страна была исключена в 2019 г. Вместе с тем агентство отмечало, что реализация такого решения может столкнуться с сопротивлением конгресса США, который в 2020 г. запретил поставки F-35 Турции до тех пор, пока на ее территории находятся российские комплексы C-400.
10 июля газета Hürriyet сообщила о продаже Турции одной из стран Персидского залива российских C-400. По информации издания, покупателем комплексов могли стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.