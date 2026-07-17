Совфед одобрил закон о правовом регулировании искусственного интеллекта

Согласно закону, регулирование распространяется на большие фундаментальные модели ИИ – программы, содержащие не менее одного миллиарда параметров и способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его. Документ вводит две категории таких систем. Суверенной признается модель, разработанная российским юридическим лицом, полностью контролируемая им на всех этапах жизненного цикла, размещенная в российских центрах обработки данных и технически воспроизводимая.