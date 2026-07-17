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Совфед одобрил закон о правовом регулировании искусственного интеллекта

Документ определяет меры государственной поддержки для разработчиков моделей
Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, формирующий правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, а также определяет меры государственной поддержки для их разработчиков, включая доступ к государственным данным для обучения.

Согласно закону, регулирование распространяется на большие фундаментальные модели ИИ – программы, содержащие не менее одного миллиарда параметров и способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его. Документ вводит две категории таких систем. Суверенной признается модель, разработанная российским юридическим лицом, полностью контролируемая им на всех этапах жизненного цикла, размещенная в российских центрах обработки данных и технически воспроизводимая.

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Национальная модель также должна создаваться российским юридическим лицом, однако допускает использование зарубежных компонентов, распространяемых по открытой лицензии. При этом обе категории должны пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Закон предусматривает для разработчиков таких моделей финансовую, имущественную, гарантийную и информационную меры господдержки. Кроме того, им предоставляется возможность использовать данные федеральных и региональных государственных информационных систем для обучения нейросетей. Конкретный порядок предоставления доступа к этим данным будет установлен правительством по согласованию с уполномоченным органом в сфере безопасности.

8 июля Госдума приняла закон о развитии технологий ИИ. Основная часть положений должна вступить в силу 1 марта 2027 г.

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