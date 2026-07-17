ЕС впервые ввел санкции против российских компаний «за удары по Киеву»

13 июля глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. По ее словам, государства-члены сохраняют разногласия по содержанию нового пакета. Но она отмечала, что подготовлен список из 250 физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных санкционных режимов.