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ЕС впервые ввел санкции против российских компаний «за удары по Киеву»

Ведомости

Евросоюз впервые применил новый вид санкций, введя ограничения «за удары по Киеву» в отношении одного физического лица и пяти юрлиц, входящих в промышленную группу «АБС Электро». Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно документу, санкции связаны с ударами по Киеву 1 и 5 июля. В Совете ЕС утверждают, что попавшие под ограничения компании входят в российский военно-промышленный комплекс и участвуют в производстве беспилотников, поставляя электронные и радиоэлектронные компоненты.

Физлицом, попавшим под рестрикции, стала председатель правления группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова.

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До этого Евросоюз не применял санкции с такой формулировкой. При этом сами ограничительные меры остаются стандартными и предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов на территории объединения.

13 июля глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. По ее словам, государства-члены сохраняют разногласия по содержанию нового пакета. Но она отмечала, что подготовлен список из 250 физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных санкционных режимов.

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